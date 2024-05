Korteriühistute liit: kütmise kohustus peaks kehtima kõigile

«Riigikohus selgitas oma hiljutises määruses, et kaasomanikul on õigus nõuda teiselt elamu kaasomanikult viimase ainukasutuses olevate eluruumide kütmist ja eluruumide kütmata jätmine rikub korrashoiukohustust. Kuigi määruses on juttu kaasomandis olevast elamust, peaks kütmise kohustus kehtima ka kortermaja kõigile korteriomandi omanikele,» leiab EKÜLi õigusosakonna juhataja.