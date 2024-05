Valitsussektori eelarvepuudujääk kasvab, eriti kehvas seisus on tervisekassa

Sotsiaalkindlustusfondide finantsseis on esimese kvartali lõpuks kergelt negatiivne, kuid stabiilne. «Tervisekassa puudujääk 15 miljonit eurot märtsi lõpuks on nende kogu eelarve mahtu arvestades küll väike, kuid võrreldes viimaste aastatega, mil oldi arvestatavas ülejäägis, on seis tuntavalt kehvem. Ennekõike on kasvanud kulud ja seda just viimaste tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu. Tervisekassa tulupool on olnud ootuspärane,» selgitas analüütik.