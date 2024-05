Soome eksperdid: üllatuslik majanduskasv on liiga hea uudis, et uskuda

Soome finantseksperdid kuulutasid pärast andmete avaldamist, et majanduslangus on möödas. Uudised olevat nii head, et neid vaevalt julgetakse uskuda, kirjutati Soome meedias. Teisalt aastavõrdluses majandus siiski langes 0,4 protsenti. Võrdluseks Eestis oli esialgsetel andmetel majanduslangus esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,1 protsenti.