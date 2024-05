Arco Vara: Soome kinnisvara polegi enam luksus

Koreline sõnul on madalate hindade üheks põhjuseks hõre asustus. «Kallimad korterid on Helsingis, kus ostjad maksavad iga kinnisvararuutmeetri eest vähemalt 3500 eurot. Linnades, kus elab üle 100 000 inimese, on ruutmeetrihind ligi 2600 eurot. Soome eri piirkondades on kinnisvara hind üsna erinev. Lõuna- ja läänepiirkond on traditsiooniliselt kallimad, põhja- ja idapiirkond aga odavamad,» märkis Koreline ja lisas, et Soomes on vaid viis suhteliselt suurt linna: Helsingi, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu. «Samal ajal on üle riigi laiali kümneid väikelinnu ja külasid. Odavamaid eluasemeid saabki vajadusel otsida just sealt.»