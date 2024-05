Valitsusametnike sõnul on ettepanek tõsta suitsetamise vanusepiirang praeguselt 18 eluaastalt 21-le saanud kabineti heakskiidu ja peaks kiirendama tubakatarbimise vähenemist.

Lätis tõstetakse suitsetamisiga 2025. aastal 20 eluaastani. Enamikus teistes ELi riikides on aga nii alkoholi- kui tubakatoodete vanusepiirang 18 eluaastat, samas kui USAs on see 21.