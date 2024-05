Eesti ei toeta Euroopa Liidu platvormitöötajate maksureformi

Euroopa Komisjoni vastava ettepaneku kohaselt peavad platvormid nende vahendusel osutatava majutus- ja reisijaveo teenusele lisama käibemaksu, kui neid osutab eraisik või väike-ettevõte, kes ise käibemaksukohuslane pole. See ei ole maks platvormidele, vaid see on maks nimetatud isikute osutatavatele teenustele, teatas rahandusministeerium.