Bolt teeb Prantsusmaal suurinvesteeringu

Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles investeeringut kommenteerides: «Prantsusmaa on meie suuruselt teine turg. Eesti ettevõttena oleme pühendunud Euroopas jätkusuutlikule kasvule ja innovatsioonile.»

Alates ettevõtte asutamisest on Bolt kiiresti saanud Prantsusmaa transpordisektori lahutamatuks osaks, olles saadaval rohkem kui 30 linnas ja pakkudes teenimisvõimalusi enam kui 50 000 sõidujuhile.

Lisaks uurib Bolt võimalusi oma teenuste portfelli mitmekesistamiseks Prantsusmaal, kaaludes liikuvuslahenduste, näiteks elektriliste tõukerataste ja jalgrataste toomist riiki. See strateegiline laienemine on kooskõlas Bolti visiooniga pakkuda jätkusuutlikke ja kättesaadavaid liikumisvõimalusi, mis parandavad elukvaliteeti linnas.

3. Juhikoolituste rahastamine : Märkimisväärne osa investeeringust eraldatakse Bolt Academyle, mille eesmärk on pakkuda spetsiaalseid juhikoolitusi, näiteks ohutuskoolitused.

2. Juhikeskuse loomine Saint Ouenis : Investeeringuga luuakse suurim juhikeskus Prantsusmaal. See on Bolti partnerjuhtidele mõeldud keskus, mis pakub abi Bolti juhiks hakkamisel, jooksvate küsimustega tegelemisel, kindlustusabi ja sõidukite hooldust.

1.Vähese heitega sõidukite rahastamine : Üle poole investeeringust eraldatakse juhtidele mõeldud keskkonnasõbralike sõidukite rahastamiseks, keskendudes hübriid- ja elektriautodele. Selle algatuse eesmärk on kiirendada keskkonnasäästlikele lahendustele üleminekut, vähendades samal ajal juhtide kulusid.

Investeeringud suunatakse kolme põhivaldkonda, mille eesmärk on parandada jagatud transpordi kogemust, vähendades samal ajal keskkonnamõju:

Boltil on üle 150 miljoni kliendi 45 riigis ja enam kui 500 linnas üle maailma. Prantsusmaal on sõiduteenus on saadaval Pariisis, Lyonis, Marseille’s, Brestis, Nizzas, Strasbourgis, Nantes’is, Lille’is, Toulouse’is, Bordeauxis ja veel 20 linnas. Lisaks pakub Bolt Business Prantsusmaal teenuseid ka äriklientidele.