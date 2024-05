Swedbank: nõudlust ei ole, aga korterite hinnad pole alla tulnud

Korter Tallinnas Mustamäel. Pilt on illustratiivne.

Swedbanki ökonomisti Marianna Rõbinskaja sõnul hakkab korterite taskukohasus peagi märgatavamalt paranema, ent täielik taastumine on veel kaugel, positiivne uudis kodulaenu võtjatele on aga tõenäosus, et Euroopa Keskpank hakkab vähem kui kuu aja pärast langetama intressimäärasid.