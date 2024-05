Eesti saab uue riigi turismijuhi

«Minu kõige olulisem ülesanne on nügida Eesti turismi selle taseme taastumise poole, nagu see oli kriiside eelsel ajal. Oleme koostöös turismisektoriga juba palju saavutanud, näiteks on viimastel aastatel rekordiliselt Eesti välisturismi tuludesse panustanud Läti külastajad, tõusuteel on Leedu ja Suurbritannia,» teatas Anneli Lepp.

«Kui varem oli Eesti aastaid Saksamaa ja ka Austria ning Šveitsi külastajatele Baltikumi ringreisi vaid üheks pisikeseks osaks, kus viibiti üks või kaks ööd, siis pärast hästi sihitud turundust on reisikorraldajad oma tootepakkumist oluliselt muutunud. Üle kümne suurte mahtudega reisikorraldaja on hakanud Eestit müüma ainusihtkohana, kus veedetakse kogu reis ning Eestisse jäädakse 5-7 ööks. See tähendab Eestile ligikaudu kolm korda suuremat turismitulu võrreldes varasemasega. Eriti hea meel on selle üle, et reisi programmis ei ole enam valdavalt Tallinn, vaid minnakse ka regioonidesse, mis tähendab, et turismitulu jaotub üle Eesti ning ka kohalikud väikeettevõtted saavad oma teenuseid müüa,» kirjeldas Lepp.