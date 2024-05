Anneli Lepp on varem arendanud Pärnu linna, olnud Visit Pärnu juht, samuti on ta juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riikliku turismistrateegia 2022–2025 koostamist.

«Minu kõige olulisem ülesanne on nügida Eesti turismi selle taseme taastumise poole, nagu see oli kriiside-eelsel ajal. Oleme koostöös turismisektoriga juba palju saavutanud, näiteks on viimastel aastatel rekordiliselt Eesti välisturismi tuludesse panustanud Läti külastajad, tõusuteel on Leedu ja Suurbritannia,» teatas Lepp.