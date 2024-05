Ministeeriumi rahapuudus võib suvel praamijärjekordi pikendada

TS Laevade juht Indrek Randveer kinnitas, et neil pole tõesti mai keskpaigas veel selgust, mis saab Regulast, sest lepingut Regula liinile tulekuks neil veel riigiga pole.

Regionaalminister Hartman kinnitas, et mõistab saarlaste muret, tõi aga välja, et transpordivaldkonnas on riigil raha puudu ja Regula suveks liinile toomine võiks maksta suurusjärgus miljon eurot. Selgus peaks saabuma paari nädala jooksul.