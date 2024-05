Eesti gaasimüüja mõistab hukka äri Venemaaga, tarnemahud samas suurenevad

Eesti ettevõte JetGas, mis Eesti tööstusettevõtetele gaasi tarnib, on rajanud oma äri Venemaalt pärit gaasile. Sanktsioone ei ole Vene gaasile kehtestatud ning pärast sõja algust on JetGas sisseoste Venemaalt hoopiski suurendanud.

JetGas on oma kodulehe andmeil juhtiv LNG tarnija Balti riikides, kes varustab gaasiga busse, tööstuslikke kuivateid, aurukatlaid, generaatoreid, kütteseadmeid jne. Näiteks varustab JetGas gaasiga Enefit Greeni Paide koostootmisjaama. JetGasil on omad ettevõtted ka Lätis ja Leedus.

Jetgas OÜ juhatuse liige Janek Parkman andis septembris Postimehele Venemaalt LNG tarnimise kohta käivale päringule vastuseks antud kommentaari: «JetGas mõistab täielikult hukka Venemaa agressiooni Ukraina riigi ja rahva vastu. Samuti peame äritegevust, mis toetab Putini režiimi, ebamoraalseks. Kui varasematel aastatel püsis JetGasi äritegevus suuresti vene päritolu LNGl, siis alates sõja algusest oleme teinud tugevaid jõupingutusi, et leida alternatiivseid tarnekanaleid. Meid on saatnud edu ja meie ostuportfellis on vene päritolu LNG osakaal pidevalt langenud ning langeb ka edaspidi. Loodame, et millalgi rajatakse LNG terminal Eesti pinnale, see annaks eelduse täiesti uue, Venemaale alternatiivse LNG tarnekanali loomiseks.»