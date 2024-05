Eesti on talentide silmis ihaldatuim sihtriik Baltikumis

Uuringu eesmärk on mõista inimeste valmisolekut töö nimel välisriiki kolimiseks, selgitada välja rahvusvaheliste talentide ootused tööandjatele ja tehtavale tööle ning kaardistada eelistatud sihtriike. Uuringust selgus, et ihaldusväärseimaks sihtriigiks on rahvusvaheliste talentide silmis esimest korda kerkinud Austraalia. 2021. aastal oli Austraalia talentide silmis kolmas eelistatud sihtriik, 2018. aastal neljas ning 2014. aastal seitsmes.