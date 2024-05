Tallinna Börs Coop Pank langes pärast tulemuste avaldamist, suure tõusu tegi Nordecon

Kõige suuremaks langejaks osutus 21 tehingu ja 300-eurose käibega First North turul kaupleva Elmo Rendi väärtpaber, mille hind kukkus 5,03 protsenti, 0,34 eurole.

Coop Pank teatas esmaspäeval, et teenis aprillis 2,8 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta nelja esimese kuuga on pank teeninud kokku 12 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 8 protsenti vähem kui aasta tagasi samal perioodil.