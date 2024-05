Valitsus teatas, et vähendab muu hulgas uute riigiteenistujate värbamist ja kulutusi transpordile.

«Meie eesmärk on võidelda elukallidusega. Kestliku majanduskasvu saavutamiseks on vaja jõuda madala inflatsioonini,» ütles rahandusminister Mehmet Şimşek plaani esitledes. Ta lisas, et muu hulgas näeb plaan ette avaliku sektori eelarvekärpeid, millest osa vajab seadusmuudatusi.