«Esimeste soojade ilmadega elavneb kogu ehitusturg, see on tavapärane, ent konkurents töödele on tõepoolest kasvanud. Ehitajatel on seljataga raske talv ja ega turuolukord suuremahuliste tööde osas helge ei ole. Seega on igati mõistetav, miks lisatud tööd palju pakkumisi saavad,» sõnas Hange.ee ehituskeskkonna arendusjuht Kärt Viltrop.