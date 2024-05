Beloussovi kaitseministriks nimetamine näitab, et Putin valmistub pikemaks sõjaks

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Sergei Šoigu, kes on olnud Venemaa kaitseminister 2012. aastast, väljavahetamine oli igati loogiline, sest Venemaa on lähenemas olukorrale, kus Nõukogude Liit oli 1980ndate aastate keskel, mil sõjaväe- ja õiguskaitseorganid andsid 7,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).