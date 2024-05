Väikeettevõtjatele muutub kapitali kaasamine lihtsamaks

«Mul on hea meel, et me teeme aktiivset koostööd Balti kolleegidega meie kapitalituru arendamiseks. See aitab ka Eesti ettevõtetele parandada kapitali kättesaadavust ja ühtlasi suurendada võimalusi väärtpaberitesse investeerimiseks. Loodetavasti lähiajal kiidab riigikogu heaks ka väärtpaberite prospekti lävendi suurendamise, mis lihtsustaks ettevõtetele kapitali kaasamist veelgi,» kommenteeris Võrklaev pressiteates.