Läti on pingereas üheksandal kohal ning Leedu 11. kohal.

«Eestis jääb investeerimisprojektide arv küll Lätile ja Leedule alla, kuid langus on olnud teiste Balti riikidega võrreldes tagasihoidlikum – 11 protsenti,» selgitas EY Eesti auditiosakonna partner Olesia Abramova. «Lätis on langus olnud 31 protsenti ja Leedus lausa 40 protsenti, võrreldes eelmise aastaga. Töökohtade loomine langes Balti riikides võrreldes eelmise aastaga 29 protsenti. Eesti kuues koht on märkimisväärne, arvestades meie 21. kohta ELis uute investeeringute voolu poolest elaniku kohta,» märkis Abramova.