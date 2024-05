Europargi juht: tasuta parkimine võib Tallinna kesklinnast kaduda

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Tallinna kesklinnas asuvas Stockmanni kaubamaja parkimismajas vähendati mai algusest tasuta parkimise aega kahelt tunnilt ühele. Tegemist oli kaupluse ja parkimismaja haldava Europargi ühise otsusega, mida nad põhjendasid parkimiskohtade vähesusega.

«Muutused on tingitud sellest, et Stockmanni maja külastab rohkem inimesi ja tuleb tagada vabade parkimiskohtade rotatsioon,» teatas Kovanen, kelle juhitava Europargi ärimudel on erafirmade parklate haldamine.