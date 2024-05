Väät rõhutab, et e-ostlemine on turvaline, sest e-kaubanduse liit on kontrollinud kõikide osalevate e-poodide tausta ja monitoorib nende tegevust. «Eriline tähelepanu on osalevate veebipoodide hinnakujundusel, kliendisuhtlusel, tarnekiirusel ja kõigel muul, mis tagab turvalise ning mugava ostuteekonna – soovime, et iga inimese ostukogemus oleks laitmatu,» ütles Väät ja lisas, et liidu koostööpartnerid panustavad ka kaupade kiiresse tarnesse.