Kütusefirma esindaja: riik treib hoogsalt kliimaseadust, aga ise ei suuda kütuseturul ebaausat konkurentsi lõpetada

Möödunud nädalal tutvustas kliimaministeerium kliimaseaduse eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on kasvuhoonegaaside vähendamine ja kliimaneutraalsuseni jõudmine aastaks 2050. Üheks suurimaks väljakutseks on transpordisektor, mis annab koguni 18,5 protsenti kõigist Eesti kasvuhoonegaasidest. Transpordis moodustab aga maanteevedu koguni 95 protsenti kogu sektori heitmetest, mis tuleneb valdavalt fossiilse bensiini ja diislikütuse tarbimisest.

Nii on transpordisektori kasvuhoonegaaside vähendamise vajadus absoluutselt arusaadav ja on ka mõistetav transpordikütuste taastuvenergia osakaalu suurendamise eesmärk praeguselt 7,5 protsendilt 29 protsendile aastaks 2030. Taastuvenergia kohustuse suurendamine tähendab aga otseselt suuremat biokütuse kohustust kütusemüüjatele. Seejuures on murettekitav, et vähemalt viimase nelja aasta jooksul ei ole riik suutnud tagada senist biokohustuse täitmist ühe kütuseturuosalise puhul, mistõttu on äärmiselt küsitav riigi suutlikkus tagada kordades palju suurema biokohustuse täitmine.