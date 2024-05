Pea pooled Eesti inimestest elavad endale kuuluvas laenuvabas kodus

«Ligi pooled Eesti inimestest elavad ilma laenuta kodudes. 27 protsenti küsitletutest elavad oma kodus, mis on soetatud laenu abiga, ning 12 protsenti elavad üürikorteris,» ütles SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Suurem osa inimestest, kes oma kodu eest laenu maksma ei pea, on vanemad kui 50-aastased; 24 protsenti on 50-59-aastased ning 40 protsenti on 60-74-aastased.