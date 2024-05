Elektriautode menu toob kaasa uued maksud

Ühendkuningriik, Uus-Meremaa, Iisrael ja enamik USA osariike on juba riikide seas, kus on võetud kasutusele maksumuudatusi ja lisamakse elektriautodele ja hübriidsõidukitele, et koguda rahalisi vahendeid ning kompenseerida bensiini ja diislikütuse aktsiisimaksude vähenemist, kirjutab Financial Times.