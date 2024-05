Tööinspektsioon: alaealist tööle võttes tuleb suhelda ka tema vanemaga

Mis puudutab nooremaid lapsi, siis alla 7-aastastel lastel on töötamine töölepingu seaduse alusel keelatud. Kui on vajadus kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevusse kaasata alla 7-aastast last, soovitab tööinspektsioon tellijal sõlmida tema vanema või eestkostjaga kirjalik kokkulepe, mis kinnitab, et laps soovib projektis osaleda. Tuleb arvestada, et alla 7-aastasel lapsel on igal ajal õigus keelduda projektis osalemisest ning sellega ei tohi kaasneda leppetrahvi ega muid sanktsioone.