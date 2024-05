«Emadepäeval tähistatakse emade armastust ja panust igapäevaelus. See on ka aeg, mil lähedased soovivad väljendada oma tänulikkust ning saata kingitusi ja üllatusi oma armsatele emadele ja vanaemadele. Sellest tulenevalt näeme igal aastal just sel perioodil pakiautomaatide kasutamise olulist kasvu. Meie eesmärk on tagada, et kõik kingitused jõuaksid õigel ajal ja turvaliselt nende saajateni,» ütles Smartpost Itella Baltikumi turunduse- ja kliendikogemuse juht Annika Parm.