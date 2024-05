«Mullu oktoobri keskpaigaks oli kuue kuu euribor saavutanud tipptaseme, tõustes 4,14 protsendini. Praeguseks on tipptasemest alla tuldud 3,8 protsendi juurde ja on üsnagi tõenäoline, et suvest alates näeme veidi kiiremat euribori langust, mis võiks kodulaenude baasiks oleva kuue kuu euribori aasta lõpuks 2,8 protsendini viia,» ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.