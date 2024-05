Mida peaksid teadma enne, kui multikategelastega torti või nukku müüma hakkad

Kindlasti soovib iga lapsevanem oma lapsele osta sünnipäevaks torti, kus on peal lapse lemmiktegelased või käsitööna valminud lemmiktegelasest nukk. Või soovitakse tuttavale uue auto ostu puhul kinkida võtmehoidja, mis on kaunistatud selle automargi logoga. Mis selles soovis siis halba on?