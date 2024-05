Arco Vara aktsionärid kinnitasid kvartaalse dividendi

Üldkoosoleku otsusega maksab elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara oma aktsionäridele juba järgmisel kuul dividende 2 senti, septembris 1 sent, detsembris 2 senti ja 2025. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. Kokku maksab Arco Vara aktsionäridele dividendi seega 6 senti aktsia kohta ning dividendidele makstav kogusumma on üle 623,000 euro. Praeguse aktsiahinna juures teeb see investoritele dividenditootluseks 3,9 protsenti, mis on samas suurusjärgus LHV Groupi tänavuse dividendiootusega.