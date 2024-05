Täna teatas statistikaamet, et märtsikuus vähenes kaupade eksport aastaga võrreldes 16% ja import 15%.Eestist pärit kaupade eksport tõusis märtsis võrreldes veebruariga 6,8 protsenti ja kogueksport 9,1 protsenti. Märtsikuine Eesti päritolu kaupade eksport oli kõrgem kui ta on olnud alates eelmise aasta juulikuust.

Uusküla sõnul oli Eesti tööstustoodang oli märtsis veidi kõrgem kui ta oli olnud eelnevatel kuudel ning see on välja paistmas ka ekspordi andmetes. Kuigi ekspordi mahud eurodes on paarkümmend protsenti väiksemad 2022. aasta tasemest, siis saabunud on väike stabiliseerumine, märkis Uusküla.