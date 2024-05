Eesti Energia ennustab rahvale suveks odavat elektrit

Eesti Energia ütles, et suvel on oodata Eestis madalat elektrihinda. Põhjuseks on taastuvenergatootmise suur kasv. Päris ilma kalli elektrita ei saa, sest öötundidel tuleb puudujääki katta kallima imporditud elektriga.

«Üldiselt toob suvi alati madalamaid elektrihindu ja sel aastal võivad need Baltikumis langeda oodatust rohkem. Me läheme suvele vastu rekordiliselt suure taastuvenergia toodangu, stabiilse tarbimise ning Põhjamaade ühtlase hüdroenergia pealevooluga. Tõenäoliselt töötavad fossiilkütusel põhinevad elektrijaamad minimaalse võimaliku võimsusega, kuna nende kütte- ja CO2-kvootide kulud on kõrged. Läti ja Leedu gaasitehastes on suviti hooldustööd, nagu ka Eesti põlevkivielektrijaamades,» Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise direktor Armen Kasparov.