Kui seni tundus, et panganduses pole konkurentsi ollagi, siis nüüd on tuuled pöördunud ja käsikäes euribori langusega vähendavad ka pangad oma intressilisa ehk laenumarginaali. Kuna inimeste kindlustunne on kesine, soetatakse uusi kodusid väga ettevaatlikult. Just vaikus kinnisvaraturul oli peamine põhjus, mis sundis pangad lõpuks tegutsema, sest seisev raha tulu ei teeni. Kuna uusi laenuvõtjaid lisandub vaevaliselt, peavad pangad seda agaramalt üksteiselt kliente üle lööma.