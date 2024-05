Eksperdid hindavad Air Balticu võlakirja intressi üle mõistuse kõrgeks

«Enamikul lennufirmadel on kuuest kaheksa protsendini, see (Air Balticu intress –toim) on põhimõtteliselt topelt. Ega investor ses suhtes ei eksi, see näitab ka väga selgelt Air Balticu käekäiku olukorras, kus ettevõte väidab, et on kasumis, aga ei suuda tagasi lunastada pikaajalist võlakirja,» lausus lennundusekspert Sven Kukemelk ERRile.