Uuring Aina suurem hulk inimesi eelistab rahaasju ajada mobiiliäpis

LHV ja Kantar Emor uurisid jaanuaris, millistes kanalites eelistavad Eesti elanikud oma rahaasju ajada ja arveldusi teha. Eesti elanikest 59 protsenti eelistab internetipanka kasutada, samas kui 36 protsenti ajab rahaasju oma panga mobiiliäpis.

Mobiiliäpi kasutus pangaasjade ajamisel on viimastel aastatel suurenenud: kui aastal 2020 oli see eelistatud kanaliks 28 protsendi Eesti elanike puhul, siis nüüdseks on kasutusaktiivsus kaheksa protsendipunkti suurenenud. Kõige enam kasutab mobiiliäppi kõige noorem vanuserühm: 18–24 aastaste hulgas 87 protsendi jaoks on see eelistatud kanal arvelduste tegemiseks. Mobiilipanga rakendus on populaarne ka vanuserühmas 25–34, kus seda eelistavad 51 protsenti inimestest.

Internetipanga eelistamine on aga viimastel aastatel vähenenud – kui 2020. aastal eelistas rahaasjade ajamisel internetipanka 67 protsenti Eesti inimestest, siis selle aasta jaanuaris oli näitaja 59 protsenti. Internetipank on tugevalt eelistatud vanuserühmas 65–74, kellest 91 protsenti kasutab just seda kanalit oma arvelduste tegemiseks. Samuti eelistab internetipanka 73 protsenti Eesti inimestest vanuses 50–64.

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul peegeldab statistika laiemat muutust ühiskonnas. «Veel kümme aastat tagasi oli tavaline, et digitaalseteks toiminguteks tuli arvuti avada. Nüüdseks on aga inimeste harjumused muutunud, elutempo on kiire ja suur osa meist eelistab igapäevaseid toiminguid teha mugavalt mobiilis. Just seetõttu pööravad ka pangad mobiiliäppide arendamisele ja funktsionaalsuse parendamisele suurt tähelepanu, et inimeste jaoks oleks rahaasjade ajamine võimalikult mugav. Võib ennustada, et praegune trend süveneb veelgi ja pikapeale võidab mobiiliäpp veel suurema hulga klientide eelistuse,» sõnas Goroško.

Küsitluse käigus uuriti ka seda, millise kanali kaudu eelistavad inimesed suhelda oma põhipangaga. Selgus, et Eesti inimestest 47 protsenti eelistab pangaga suhelda e-kirja teel, 44 protsenti telefoni teel ning 29 protsenti soovib vahetuks suhtlemiseks tulla pangakontorisse.

Uuringu viis läbi Kantar Emor LHV tellimusel. Kokku vastas küsitlusele 1093 inimest.​