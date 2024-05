Selgus Aasta kinnisvarategu

Praeguseks on Kopli liinid teinud läbi ümbersünni – projekti muudab põnevaks võimalus säilitada vanu väärtusi, samal ajal pakkudes uusi ja kaasaegseid elamisvõimalusi. Lähtutud on piirkonna ajaloost ja kasutatud arendamisel nii hoonete restaureerimist kui loodud ka uut arhitektuuri. Mahtude planeerimisel on arvestatud ajaloolise keskkonnaga – merepoolsed hooned on valdavalt väiksema mahuga poolprivaatsete aedade ning õdusate istumisaladega.