Keskpankur selgitab: miks saab Soomes laenu soodsamalt kui Eestis?

Eesti ja Soome laenuturg on pealtnäha väga sarnane. Väikesele riigile omaselt on see jaotunud väikese hulga suurte pangagruppide vahel, pankade jaoks on rahastuse hind olnud ühetaoline, klientidele väljastatud laenude seas domineerivad ujuvate intressimääraga laenud, sarnasusi on üldistes laenutingimustes ja ka probleemlaenude osakaal on väike.