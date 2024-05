HANKED LUUBI ALL Riigikontroll leidis puudusi kaitsehangetes

«Kui 2020. aastal avaldatud auditiaruandes toodi välja, et enamiku kaitsealaste hangete puhul eelnevaid turu-uuringuid kas ei tehtud või polnud nende tulemused säilinud, siis nüüd võime tõdeda, et hangete eeltöö Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses (RKIK) on läinud paremaks,» ütles riigikontrolör Janar Holm auditit tutvustavas pressiteates.