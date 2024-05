Plaanime tagasi tuua püsiklientide boonussüsteemi ning jätkata laienemist, liikudes edasi Hispaania turule, teatas ettevõte. Riikidest, kuhu me veel ei ole laienenud, tuleb just Hispaaniast meile suurim EL sisene liiklus. Hispaania turule laienemiseks on vajalik teha tehnilisi ettevalmistusi ja tõlketöid, lisaks on vajalik ka kohalike makseviiside lisamine.