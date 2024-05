STATISTIKA Eesti tüüpiline e-ostleja on taaskasutusplatvormidel šoppav naine

«Eesti inimeste peamine põhjus oma esemete internetis müümiseks on kodus kasutuna seisvad asjad uuele ringile saata ning sellega koju ruumi juurde tekitada. Enam kui pooled uuringus osalenud tõid ka välja, et soovivad leida uue omaniku esemetele, mis on neile kingitud, kuid mida nad tegelikult ei soovi. Iga teine vastanu näeb ka seda hea võimalusena teenida lisaraha,» selgitas DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.