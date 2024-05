Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel märkis, et juurde on vaja 100-200 miljonit eurot. Ettevõte on rahahädas, sest elektri hind on langenud, rahavoog väiksem kui veel asta tagasi, aga samal teeb kontsern suuri investeeringuid tuuleparkidesse ja õlitehasesse.