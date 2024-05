GALERII Soome firma avas Tallinna kesklinnas uue kliiniku

Arstikeskus asub kolmel korrusel ligi 3000 ruutmeetril. Meditsiinijuht dr Andreas Abel räägib, et nad soovivad pakkuda inimestele meditsiinilist täisteenust – neil on eriarstid enam kui 25 erialal ning nende kliinikus tehakse erinevaid uuringuid ja operatsioone. Abel sõnab, et need on päevakirurgia operatsioonid, mis tähendab, et patsient saab koju vahetult pärast operatsiooni või mõne tunni pärast. Lisaks on majas hambaravi ja töötervishoiuarstid. Hambaravis sooritatakse kliinikus ka selliseid operatsioone, mis toimuvad üldnarkoosis.