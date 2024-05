Balti riikides tegutsevat juveelipoodide ketti omav Grenardi Group kaasas äsja läbi viidud avaliku võlakirjapakkumise käigus 12 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane intressimäär on 10%. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 16. aprill 2027.