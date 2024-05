Uuring: fossiilkütusega autode ostud tehakse pigem tänavu, elektriautot eelistab iga kümnes

Bensiini eelistaks kütusena tänavustest autoostu planeerijatest 26 protsenti, kuid edaspidi ostu kavandajatest vaid 18 protsenti. Ka diiselmootori eelistus langeb tänavuselt 20 protsendilt 17 protsendile. Kõige populaarsemaks eelistuseks on hübriidmootor, mida sooviks järgmisena 43 protsenti uue auto planeerijatest. Elektriautot näeb oma järgmise autona 11 protsenti eestimaalastest. Sel aastal uue auto ostu plaanivate inimeste seas on maasturi eelistajaid 43 protsenti.

«Uuringust on näha, et inimesed, kes juba omavad elektriautot, hindavad teistest oluliselt kõrgemalt paremat sõidukogemust ja elektriauto madalamaid ülalpidamiskulusid,» rääkis Kantar Emori juhtekspert Triinu Ojala. «Just sõiduelamuse hindamisel on elektriautode fännide ja vältijate arvamuste vahel suurimad käärid. Seega proovisõit aitaks siin vast skeptitsismi vähendada,» lisas ta.