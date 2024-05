Võrklaev soovib enne jaanipäeva kärpida täiendavalt 175 miljonit

Aprilli alguses avaldatud kevadine majandusprognoos näitas, et kui kõik riigi eelarvestrateegias lubatu ära teha, on tänavune eelarvemiinus 3,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. See tähendab 0,4 protsendipunkti jagu suuremat miinust kui Euroopa Liidu reeglid lubavad.

«Et jääda sinna kolmeprotsendise defitsiidi juurde, mis on eelarvereeglite kohane, peaks me positsiooni parandama umbes 175 miljonit,» rääkis rahandusminister Mart Võrklaev Vikerraadio saates «Uudis+». Võrklaev lisas, et on erinevad kärpemeetmed välja pakkunud, kuid detailselt neid avalikult kommenteerida veel ei soovi.