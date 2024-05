Aserbaidžaan plaanib järsult suurendada gaasitarneid Euroopasse

«Tarned Euroopasse suurenevad 8 miljardilt kuupmeetrilt 2021. aastal 12 miljardi kuupmeetrini tänavu. See on täpselt pool kogu Aserbaidžaani gaasiekspordist. Meie plaanides on gaasitarnete suurendamine 2027. aastaks ainuüksi EL-i riikidesse 20 miljardi kuupmeetrini,» ütles Alijev Bakuus, esinedes koos Slovakkia peaministri Robert Ficoga ajakirjanikele.