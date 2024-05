Rain Lõhmuse fond investeerib Baltikumi e-andmevahetuse turuliidrisse

Tehingu käigus omandab Livonia Partners Eestis registreeritud Telemas ASis osaluse, mille tulemusena jätkavad ettevõtte strateegilist arendamist Telema asutaja Hele Hammer ja Livonia Partners ühiselt. Sektori väljavaade on tugeva kasvutrendiga tingituna järjest enam äriprotsesside digitaliseerimisest ja digitaalsete dokumentide mahtude kasvust, millele annavad täiendava tõuke Euroopa-ülesed algatused. Tehingu jõustumiseks on vaja Eesti Konkurentsiameti luba, mille pooled loodavad saada hiljemalt tänavu juunis.

Telema asutaja ning tegevjuht Hele Hammer märkis, et institutsionaalse investori kaasamine annab ettevõttele juurde uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad tugevdada Telema liidripositsiooni oma ärivaldkonnas nii Balti riikides kui laiemalt. «Koos Livoniaga saame ligipääsu strateegilistele teadmistele ja rahalise võimenduse, et kindlustada parima kliendikogemuse pakkumist ning kiirendada meie kasvuplaane. Näeme oma tegevusvaldkonnas jätkuvalt suurt kasvupotentsiaali, sest protsesside digitaliseerimine on tõusuteel kogu Euroopas,» märkis Hammer.