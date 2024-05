«Meie ankurrentnik loob Coca-Cola Plazas tegutseva Apollo Kinoga tugeva sünergia, integreerides omavahel Tallinna südalinna urbanistliku elustiili ning silmapaistvad meelelahutus- ja toitlustusbrändid. Koos vahetus läheduses asuva Postimaja ostukeskusega pakub see laia kaupluste, teenusete ja meelelahutuse valikut, mis on valmis teenindama kesklinna klienti – seega on käes kogu kompleksi uus ajastu,» märkis Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam.