MILJARDITEHING Saksamaa soomukite suurhanke võivad napsata soomlased

Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger ütles eelmisel nädalal Reutersile antud usutluses, et Rheinmetall tahab laieneda Ameerika Ühendriikidesse ja võita seal uue põlvkonna Bradley lahingumasina arendamise hanke. Samas prognoosis ta, et suurem osa Saksamaa Bundeswehri ligi tuhande soomuki suurusest hankest läheb hoopis Soome kaitsetööstuskontsernile Patria. Põhjusena tõi ta välja, et kuna hanke eelarve on 1-1,5 miljardit eurot, siis pole Rheinmetall suuteline selle summa eest neid soomukeid tootma.