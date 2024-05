Kallinemise taga on ülemaailmse oliivitoodangu vähenemine, mis on langenud viimase kümnendi madalaimale tasemele.

Oliivipuude loomuliku kasvutsükli tõttu on oodata tootmise vähenemist Kreekas, Marokos ja Türgis. Samas tasakaalustab olukorda vaikselt paranenud olukord Hispaanias ja Itaalias, kus puud on viimastel aastatel kannatanud äärmusliku kuuma ja põua all.