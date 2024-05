UUED SIHTKOHAD Lux Express laiendas tegevust Lätis

Läti siseliinide teenindamiseks saadud luba on Lux Expressi jaoks oluline strateegiline võit, sest elanike arvult on Daugavpils (ca 80 000) Riia järel teine ja Liepaja (ca 67 000) kolmas linn. Kui Kagu-Lätis asuv ja tööstuslinnana tuntud Daugavpils on tähtis sihtkoht eelkõige lätlastele endile, siis Liepaja on Läti ühe kaunima kuurortlinnana väga atraktiivne sihtkoht ka turistidele Eestist, Soomest, Leedust ja mujalt.